У Путіна відмовляються брати участь у нормандському форматі без "підготовки": Просто так проводити зустріч ми не хотіли б

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
За його словами, проводити саміт без ретельної підготовки в Росії не хотіли б.
"Просто так проводити зустріч без її ретельної підготовки ми не хотіли б", - заявив Ушаков.
Також він зазначив, що французька сторона неодноразово виступала з пропозицією провести саміт з урахуванням зміни керівництва в Україні.
"Як ви знаєте, французи неодноразово виступали з пропозицією про те, щоб у найближчій перспективі провести саміт у нормандському форматі, зокрема з урахуванням зміни керівництва в Україні. Ми цю ідею в принципі підтримуємо, але вважаємо, що якщо саміт проводити, то він має бути ретельно підготовлений, щоб було ясно, збираючись на цей саміт, що ми вийдемо на політично важливі результати", - заявив він.
Ушаков зазначив, що на переговорах 19 серпня президентів Російської Федерації та Франції Володимира Путіна та Емманюеля Макрона "обговорюватиметься український конфлікт, а також можливі зусилля щодо його вирішення, зокрема в межах нормандського формату".