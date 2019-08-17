Даних про дітей серед жертв пожежі в одеському готелі немає. Дехто з 10 постраждалих у важкому стані, - ДСНС

На брифінгу в ДСНС у суботу представник відомства, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що немає інформації про те, що серед постраждалих є діти, що стосується загиблих, то ці дані наразі встановлюються, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ДСНС зазначили, що за оперативними даними, постраждали 10 осіб - сімох евакуювали рятувальники і передали медикам для транспортування в лікарні, крім того, пізніше самостійно в медзаклади звернулися ще три людини.

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"Дехто з 10 постраждалих у важкому стані", - повідомив представник ДСНС.

Він розповів, що цей готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо, це двоповерхова будівля із 270 кімнатами, деякі без вікон. Загалом у готелі перебувало близько 200 осіб, з першого поверху евакуювали 64 людини, з другого - 72.

За його словами, ситуація з ліквідацією пожежі ускладнювалася розповсюдженням вогню конструкціями, а також пізнім повідомленням про подію.

Під час гасіння пожежі також виявлено тіла 8 осіб, їхні особисті дані зараз встановлюють.

Крім того, органи Нацполіції проводять слідчі дії, зокрема, для встановлення причин пожежі.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.