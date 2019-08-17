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17.08.19 11:50

Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал з метою приховування вбивства

Правоохоронці розглядають три версії причини виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі, унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 осіб постраждали.

Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал з метою приховування вбивства

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех на брифінгу в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перша версія - це можливий факт убивства, ...коли потім був підпал з метою приховування злочину. Друга версія - це порушення правил пожежної безпеки. І третя версія - необережне використання вогню постояльцями готелю", - розповів Бех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

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