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17.08.19 12:16

"Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний

Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі, під час пожежі в якому загинули 8 осіб та 10 потрапили до лікарень, прокоментував те, що сталося.

"Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний

Вадим Чорний заявив, що готовий нести відповідальність за пожежу в готелі. Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлено будь-яку вину з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я - в першу чергу", - сказав Чорний.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

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