Почалося засідання суду щодо виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака, - адвокат

"На 10 годину було призначено засідання, на якому суддя мала розглянути клопотання про виправлення технічних помилок. Але поки що засідання немає, оскільки суддя не прийшла", - розповіла "Інтерфакс-Україна" адвокатка Гримчака Тетяна Матяш, передає Цензор.НЕТ.

Вона додала, що всі учасники процесу перебувають на місці, зокрема Гримчак.

За словами адвоката, її підзахисний провів частину ночі в суді, а потім був доставлений в ізолятор тимчасового тримання (ІТТ), звідки його і привезли знову в суд.

Щодо розгляду клопотання про відведення судді Лямзіної, то, за словами адвоката, рішення щодо відведення ще немає.

Станом на 12.10 суддя прибула до зали засідання, розпочалося судове слухання.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

У підсумку, Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.