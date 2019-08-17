В організмі лікаря, який лікував постраждалих під час вибуху ракети на полігоні в РФ, виявили радіоактивний нуклід цезій-137, - The Moscow Times

Лікарів не попередили про те, що постраждалі внаслідок вибуху ракети на полігоні були опромінені радіацією. Про це пише газета The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

Троє постраждалих були доставлені до лікарні 8 серпня роздягненими та загорнутими в прозорі пластикові мішки, зазначає газета. Вони були у важкому стані, але медики не знали про обставини, за яких вони зазнали травм, - їм було відомо тільки те, що на військовому об'єкті 8 серпня стався вибух. Їх намагалися евакуювати в Москву, але двоє померли дорогою до аеропорту, стверджують джерела видання.

Лікарі підозрювали, що доставлені пацієнти могли зазнати опромінення, але їхні побоювання ніхто не підтвердив. За даними агентства "Северные новости", пізніше лікарі, які контактують з пацієнтами, отримали свинцеві фартухи, але це не можна вважати надійним захистом.

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"Персонал був шокований", - сказав один з лікарів кореспонденту Moscow Times. Він зазначив, що лікарня, куди привезли постраждалих, є державною, а не військовим госпіталем. Співрозмовниця "Северных новостей" стверджує, що через радіоактивний пил на кілька днів було закрито приймальне відділення лікарні та операційний блок. Джерело видання "Медуза" стверджувало, що палати, де лежали постраждалі від вибуху, обробили від радіоактивного зараження.

Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

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