Охоронці одеського готелю, в якому під час пожежі загинуло 8 осіб та 10 дістали поранення, занадто пізно зателефонували на "101", - поліція

Про це на брифінгу в Одесі 17 серпня повідомив начальник Головного управління поліції Одеської області Олег Бех, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, будівля готелю була ще 2009 року оснащена протипожежним обладнанням, датчиками задимлення, також мала водопостачання.

"Двоє працівників служби охорони мали можливість вжити першочергових заходів для ліквідації невеликої площі пожежі, а також забезпечити безпеку громадян. На 10 годину розпочалися слідчі дії з працівниками ДСНС, які перебували на місці. Як вони повідомили, пожежа розпочалася набагато раніше, ніж було повідомлено на лінію ДСНС, і, коли вони приїхали і побачили, що не тільки другий поверх горить, а й дах, надати допомогу всім особам було практично неможливо. Слідчі вже перевірили компанію, яка здійснює ці охоронні послуги, ми хотіли сьогодні впевнитися, чи була підключена вказана сигналізація на відповідний пульт охорони", - повідомив він.

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При цьому, як уточнив начальник ДСНС Одеської області Віктор Федорчак, повідомлення про пожежу рятувальники отримали вночі о 1:34.

За словами Беха, охоронна компанія відмовила в наданні документів, тож слідчі проводять інші заходи, щоб встановити, які були договірні відносини між готелем і охоронним підприємством.

Як додав очільник обласної поліції, слідчі допитали власника будівлі та власника компанії, яка встановлювала протипожежне обладнання.

"Крім того, вилучено сервер, на якому є відеоархів, що нам також надасть додаткову можливість вивчити час, коли розпочалося задимлення, коли почалася пожежа, там провести інші слідчі дії з відповідними спеціалістами", – зазначив Бех.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.