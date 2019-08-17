Окупанти обстрілювали захисників Павлополя впродовж 40 хвилин, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомив на брифінгу в неділю представник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 у районі проведення операції зафіксовано одну збройну провокацію з боку російсько-окупаційних військ. Під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Павлополя, де о 05:40 противник відкрив вогонь автоматичних гранатометів… Бойових втрат у лавах українських військових з початку цього періоду немає", - зазначив Мотузяник.

Оскільки обстріл був тривалим і ніс пряму загрозу українським захисникам, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил застосували у відповідь штатну піхотну зброю, аби придушити ворожий вогонь.

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Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, запевнив представник Міноборони.