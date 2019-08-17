НАБУ закликає Луценка повернути детективам Бюро справу про корупцію на митниці, яку той передав Нацполіції

Офіційну заяву Національного антикорупційного бюро з цього питання опубліковано на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У ній ідеться, що зміна генпрокурором Юрієм Луценком підслідності у справі за фактом зловживань посадовими особами митниць Державної фіскальної служби (ДФС), які сприяли діяльності групи компаній з розмитнення імпортованих в Україну товарів за значно заниженою вартістю, унеможливлює завершення розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності.

"НАБУ закликає Юрія Луценка ухвалити процесуальне рішення та повернути кримінальне провадження детективам Бюро", - наголошується у заяві НАБУ.

Там зазначили, що з жовтня 2017 року детективи Національного бюро розслідували корупційну схему, впроваджену службовими особами державного органу, з розмитнення низкою суб’єктів господарювання імпортованих товарів за заниженою вартістю, в результаті чого державі заподіяно збитків у розмірі 170 млн грн. Попередня правова кваліфікація злочину - ст.364 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов

У межах цього розслідування детективи ініціювали накладення арешту на 450 млн грн компаній-учасниць схеми.

Як наголошується в заяві, у листопаді 2017 року кінцевий бенефіціар зазначених компаній запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду в розмірі $ 800 тис., аби ті припинили розслідування та передали кримінальне провадження для подальшого досудового розслідування до іншого правоохоронного органу. Його було викрито "на гарячому". Цей факт задокументований та вже розслідуваний – обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася надати неправомірну вигоду, скерований до Печерського районного суду міста Києва у липні 2018 року.



"За два роки розслідування детективи НАБУ провели необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину та зібрали велику кількість доказів. Однак, чим ближче детективи підходили до фінішної прямої, тим відвертіші були намагання усунення їх від цієї справи", - наголосили в Бюро.

24 травня справу було передано до ДБР, однак Генпрокурор наприкінці червня скасував це рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала сімох осіб у справі "чорних" реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко. ФОТОрепортаж

Водночас, як наголосили в НАБУ, 15 серпня 2019 року генпрокурор "з незрозумілих підстав і без вивчення матеріалів кримінального провадження раптово передав справу, змінивши підслідність, до Національної поліції України".

"Отже, Юрій Луценко врешті зробив те, чого домагався пропозицією неправомірної вигоди детективам НАБУ кінцевий бенефіціар компаній, які фігурують у розслідуванні", - наголошено в заяві.

НАБУ стверджує, що генпрокурор вже не вперше ухвалює рішення про визначення підслідності розслідувань НАБУ за іншими органами всупереч закону. "Так, 19 липня 2019 року він передав справу про заволодіння 20 млн дол. США державного АТ "Ощадбанк", у межах якої детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 12 особам, слідчим Національної поліції України", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: Справа "Роттердам+": 2 з 6 підозрюваних перебувають за кордоном, якщо вони не повернуться, їх оголосять у міжнародний розшук, - Ситник

НАБУ вважає, що такі рішення генерального прокурора ставлять під загрозу можливість притягнення посадовців до кримінальної відповідальності. Адже навіть у разі направлення слідчими Національної поліції України обвинувальних актів у цих справах до суду, всі зібрані докази можуть бути визнані недопустимими.