Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету

Вирок росіянам ухвалив окупаційний Кримський гарнізонний військовий суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". Несанкціонований запуск ракети Х-29ТД стався ще 1 жовтня 2017 року.

"Слідство встановило, що військовослужбовці Чебанов та Звєрєв під час підготовки до перевірки ракети на автоматизованій апаратурі "Ока" порушили правила поводження зі зброєю, що становить підвищену небезпеку для оточення. Експерти встановили, що Міністерство оборони (Росії. - Ред.) зазнало матеріальної шкоди в розмірі понад 46 мільйонів рублів", - сказано в повідомленні пресслужби суду.

Суд призначив Олексію Чебанову покарання у вигляді обмеження по військовій службі на один рік і три місяці з утриманням 15% із його грошового забезпечення в дохід держави, а Миколі Звєрєву - рік обмеження з виплатою 10% на користь держави.

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Під час ухвалення вироку суд врахував позитивні характеристики військовослужбовців і пом'якшувальні обставини - добровільне відшкодування майнових збитків, заподіяних унаслідок злочину (три тисячі рублів кожним підсудним), а також наявність у Звєрєва чотирьох малолітніх дітей.

Х-29 ТД - російська авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" малого радіусу дії. Призначена для знищення укріплених цілей, як от залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадочні смуги, кораблі водотоннажністю до 10 тисяч тонн і підводні човни в надводному положенні.