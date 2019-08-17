"Жодних застав. Ну де я буду брати гроші?" - дружина Гримчака

Про це вона сказала журналістам у залі суду після засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Букви".

На запитання, чи телефонував хтось вчора і пропонував внести заставу, дружина Гримчака відповіла, що вона не буде збирати гроші для застави, оскільки її чоловіка підозрюють в економічному злочині.

"Ні, жодних застав. Ну де я буду брати гроші? Я дуже вдячна за те, що нас підтримують друзі, близькі, чужі люди. Якби я сказала, давайте зберемо гроші, то гроші, можливо б, зібрали. Але я думала: якби я так зробила і не дозбирали б грошей. Ті кошти, які були б на картці, що я із ними робила б? Повертала? Це схема неприйнятна. Крім того, у нас злочин економічний, тому про гроші питання у нас не стоїть. Ми не будемо вносити застави", - сказала Юлія Гримчак.

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Також вона додала, що її рідні переходять у режим сім'ї, у якої батько у в'язниці.

"У нас план "А" - вижити. План "Б" - це щоб батько повернувся додому", - додала дружина заступника міністра.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.