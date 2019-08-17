Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, Офіс президента у фейсбуці опублікував роз'яснення щодо участі в офіційних заходах із нагоди Дня Незалежності України.

У тексті зазначається: "Участь працівників бюджетної сфери в заходах із нагоди 28-ї річниці Незалежності України є добровільною. Інформація про те, що Офіс президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності.

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Відповідне розпорядження Офісу президента щодо формування делегацій в регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей. Наголошуємо, що йдеться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть всі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. Водночас місцеві органи влади мають зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем із тим, як дістатися до Києва.

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Нагадаємо, що цього року буде започатковано нову традицію святкування Дня Незалежності: у святкових заходах візьмуть участь не лише захисники України, а й представники інших професій, які є гордістю нашої нації і створюють її майбутнє".

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