Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це свідчать дані постанови Кабінету Міністрів України.
Депутати внесли зміни до постанови Кабміну "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників". Документ підписали в липні.
Зарплати вчителям дошкільних, позашкільних і професійних (професійно-технічних) навчальних закладів підвищать із 1 вересня.
За даними документа, реалізація урядової постанови здійснюється в межах затвердженого фонду зарплати на відповідний рік без компенсації витрат із держбюджету місцевим бюджетам.