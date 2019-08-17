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17.08.19 20:48

ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею "порушення правил польотів" після аварії військового вертольота на Львівщині

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у Львові, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом падіння військового вертольота на території військової частини А2595 у місті Броди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба бюро.

За попередньою інформацією відомства, під час планового польоту вертоліт Мі-2 після успішного зльоту піднявся на висоту близько 4-5 метрів, після чого впав на бік. На борту повітряного судна перебували два члени екіпажу. Вони не зазнали ушкоджень, їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.

У ДБР зазначили, що вертоліт унаслідок падіння було пошкоджено, проте вибуху не сталося.

"Зараз слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові, спільно з групою прокурорів військової прокуратури Тернопільського гарнізону проводять першочергові слідчі дії на місці події, причини аварії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки). У разі доведення провини військовослужбовцям загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 15 років.

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