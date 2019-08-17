Главу Єврокомісії Юнкера госпіталізовано під час відпустки - його готують до операції

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Президенту Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру довелося скоротити свою відпустку в Австрії за медичними показаннями. Його було доставлено назад у Люксембург, де йому буде терміново проведено холецистектомію (хірургічне видалення жовчного міхура).

Жан-Клод Юнкер очолює Європейську комісію з 2014 року. 31 жовтня 2019 року закінчується термін його обрання, і його змінить на наступні п'ять років Урсула фон дер Ляєн із Німеччини. Юнкер згадував про свій намір відійти від політики.

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