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18.08.19 00:08

Ми направили постачальнику претензію, - Міноборони щодо розслідування ДБР про купівлю неякісних котлів для приготування їжі

Через поставки неякісних котлів для приготування їжі Департаментом держзакупівель Міноборони постачальнику було направлено претензію на суму 1,2 млн грн.

Ми направили постачальнику претензію, - Міноборони щодо розслідування ДБР про купівлю неякісних котлів для приготування їжі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби Міноборони щодо оприлюдненої ДБР інформації про закупівлю неякісного обладнання для військових частин, а саме казанів електричних для варіння їжі .

У Міноборони розповіли, що за результатами торгів 26 червня підписали з переможцем тендера договори.

"На початку липня під час поставки обладнання в одну з військових частин командир частини підписав акти прийому обладнання. 16 липня Департаментом держзакупівель ініційовано проведення додаткової перевірки обладнання на повну відповідність технічним вимогам замовника з метою недопущення поставки недоброякісного обладнання", - зауважили в оборонному відомстві.

Як зазначено, після проведення перевірки наприкінці липня командиром військової частини направлено лист на Департамент держзакупівель із проханням анулювати акти прийому обладнання та призначити служебове розслідування з цього приводу у військовій частині.

"Зі свого боку, 12 серпня Департаментом направлено постачальнику претензію про стягнення штрафних санкцій на загальну суму 1,2 млн грн за поставку неякісного обладнання, відповідно до умов договору", - зазначили в Міноборони.

"На момент поширення інформації у ЗМІ Міністерство оборони не здійснювало жодної оплати за вказане обладнання та веде претензійну роботу з постачальником. Варто наголосити, що ініціатором проведення перевірки якості зазначеного обладнання було саме Міністерство оборони України. Міністерство оборони України надає повну підтримку правоохоронним органам у проведенні слідства", - додали у відомстві.

Нагадаємо, ДБР розслідує привласнення 800 тис. грн під час закупівлі електричних котлів для військової частини у Львові, в причетності підозрюють співробітників Міноборони.

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