Ми направили постачальнику претензію, - Міноборони щодо розслідування ДБР про купівлю неякісних котлів для приготування їжі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби Міноборони щодо оприлюдненої ДБР інформації про закупівлю неякісного обладнання для військових частин, а саме казанів електричних для варіння їжі .

У Міноборони розповіли, що за результатами торгів 26 червня підписали з переможцем тендера договори.

"На початку липня під час поставки обладнання в одну з військових частин командир частини підписав акти прийому обладнання. 16 липня Департаментом держзакупівель ініційовано проведення додаткової перевірки обладнання на повну відповідність технічним вимогам замовника з метою недопущення поставки недоброякісного обладнання", - зауважили в оборонному відомстві.

Як зазначено, після проведення перевірки наприкінці липня командиром військової частини направлено лист на Департамент держзакупівель із проханням анулювати акти прийому обладнання та призначити служебове розслідування з цього приводу у військовій частині.

"Зі свого боку, 12 серпня Департаментом направлено постачальнику претензію про стягнення штрафних санкцій на загальну суму 1,2 млн грн за поставку неякісного обладнання, відповідно до умов договору", - зазначили в Міноборони.

"На момент поширення інформації у ЗМІ Міністерство оборони не здійснювало жодної оплати за вказане обладнання та веде претензійну роботу з постачальником. Варто наголосити, що ініціатором проведення перевірки якості зазначеного обладнання було саме Міністерство оборони України. Міністерство оборони України надає повну підтримку правоохоронним органам у проведенні слідства", - додали у відомстві.

Нагадаємо, ДБР розслідує привласнення 800 тис. грн під час закупівлі електричних котлів для військової частини у Львові, в причетності підозрюють співробітників Міноборони.