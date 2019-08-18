Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту "Бориспіль", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції (оновлено)

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який втік під час екстрадиції.

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3143364