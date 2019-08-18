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18.08.19 09:39

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Житомирської міськради в завданні державі збитків у розмірі 700 тис. грн, - МВС

Правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників голови Житомирської міської ради в завданні державі збитків у розмірі 700 тис. грн, їй загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі.

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Житомирської міськради в завданні державі збитків у розмірі 700 тис. грн, - МВС

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України (МВС), передає Цензор.НЕТ.

"Одній із заступників Житомирського міського голови повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що на посаді начальника одного з управлінь міськради та розпорядником бюджетних коштів, посадовець уклала з переможцем публічних закупівель заздалегідь збитковий тендер.

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У Національній поліції України повідомили, що запропонована ціна лота з однаковими технічними характеристиками у комерційної структури була значно вище пропозиції інших учасників.

"Таким чином, посадовець під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що в подальшому призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тисяч гривень", - зазначили в Нацполіціі.

Правоохоронці повідомили заступник голови про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 грн до 750 грн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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