"Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету"

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала новообрана нардепка від "Слуги народу" Оьга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо 10,1 мільярдів гривень, виділених на регіональні проєкти за програмами Державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку регіонів (ДФРР, - ред.). 10 липня, тобто напередодні позачергових парламентських виборів, уряд виділив кошти місцевим громадам на різні проєкти. Були серед них: фонтани, стадіони, реконструкція площ та майданів, утеплення шкіл, ремонт дахів в лікарнях та дитсадках тощо. Звісно, що це були піарні гроші, які мали додати голосів політичному проєкту прем’єра Гройсмана. Адже протягом року на ДФРР, наприклад, виділялися копійки. А тут перед виборами - рррраз - і 7,6 мільярдів. Круто! Місцеві громади кинулися реалізовувати цю манну небесну і купувати Гренландію. Жартую. Домовлятися з підрядниками. Перебив цю "малину" лист з Офісу Президента. Мовляв, не всі ті проєкти потрібні. Тому не поспішайте", - розповіла вона.

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"Власне, частково погоджуюсь. Наприклад, в Іванкові 7 мільйонів гривень виділено на стадіон. Нічого не маю проти стадіонів, та Іванківська лікарня давно потребує апарат КТ. Хворі, (а в Іванкові поширені, насамперед, онкохвороби), змушені їздити на обстеження до Києва. В Іванківському районі також є потреба в повному аудиті земель, який теж повинен проводитись за якісь кошти. Але це нікому не цікаво, особливо в Кабміні. Бо там якраз тисячі гектарів обробляються безкоштовно людьми, наближеними до нинішнього керівництва Урядом. Чому ж так форсується питання найшвидшого виділення коштів? Чи не тому, що окрім піару, була ще добре налагоджена система відкатів на реалізації проєктів місцевого значення? З кожної сотні бюджетних гривень, як мінімум, 20% - відкат. Порахували, скільки це буде з 10 мільярдів? З іншого боку, частина з цих коштів дійсно була направлена на потрібні речі: утеплення шкіл, садків та лікарень до зими, реконструкція дахів тощо. Також дивним видається лист з Офісу президента, який за законом, немає жодного стосунку до порядку розподілу коштів державного бюджету місцевим громадам. Щоб було чесно, сподіваюсь, новий Кабмін не буде зупиняти соціально важливі проєкти, без яких, наприклад, не можна входити у зиму. А інші - стадіони, площі та лавочки - прискіпливо перевірить", - резюмувала вона.

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