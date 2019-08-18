Частину жертв пожежі в одеському готелі вже впізнали, - судмедексперт

Про це в Facebook повідомив завідувач відділом Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи Борис Яворський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зібрані в ході розтинів зразки вилучені і далі будуть досліджуватися в лабораторіях.

"Щиро вдячний колегам - лікарям, медреєстраторам і медичним сестрам відділу експертизи трупів і відділення молекулярно-генетичних експертиз - за готовність прийти на допомогу, незважаючи на вихідний день і неробочий час, а також за оперативну і якісно виконану роботу", - заявив Яворський.

Експерт побоюється, що розслідування трагедії може забуксували, а звинувачувати в цьому будуть фахівців судмедекспертизи.

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"Не сумніваюся, що, коли розслідування у цій справі, як і в усіх подібних справах в цій країні, забуксує і розсиплеться, звинувачувати в цьому будуть, звичайно ж, саме нас, експертів. З цікавістю чекатиму цих міркувань: фантазія обвинувачів ще ніколи не підводила, вони зазвичай не повторюються і завжди придумують щось новеньке", - зауважив він.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

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Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.