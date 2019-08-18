США розсекретили перший звіт своєї розвідки про Чорнобильську катастрофу

Відповідне таємне повідомлення держсекретаря США 2 травня 1986 року оприлюднено на сайті організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Так, у перші дні після катастрофи в американській розвідці сумнівались у правдивості офіційних повідомлень влади СРСР щодо кількості жертв. Крім того, розвідники були переконані, що персонал евакуювали відразу після вибуху.

Асистент із питань розвідки та досліджень державного секретаря США Мортон Абрамовіц написав доповідь своєму керівникові Джорджу Шульцу через шість днів після катастрофи.

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"Вся розвідувальна спільнота вважає нісенітницею, ніби загинули тільки дві особи", — написав він.

У США не могли повірити у таку інформацію, виходячи з масштабів руйнації.

"Звичайна денна зміна на радянському реакторі РБМК-1000 налічує близько ста людей. На нічній зміні чергують 25-35 людей. Оскільки 3-й та 4-й енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей довкола реактора вдень могла налічувати до 200, а вночі — до 70 осіб", — пояснив Абрамовіц.

У розвідці США також були переконані, що більшість персоналу одразу б евакуювали, але задля зменшення наслідків катастрофи певні групи все одно залишалися би біля реактора. Хоча, насправді відразу після вибуху евакуації не відбувалося.

"Знімки показують пожежні бригади біля реактора, і це підтверджує припущення, що для реагування на інцидент були залучені додаткові ресурси", — йдеться в повідомленні.

Американські розвідники припустили, що така кількість пожежників мала бути присутня на ЧАЕС ще до інциденту.

Масштаби руйнування змусили американську розвідку припустити, що всі, хто був поблизу реактора, загинули.

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"Враховуючи масштаб руйнації, який спостерігається на знімках місця події, нам здається, що всі, хто перебував у безпосередній близькості до вибуху 4-го енергоблоку, або померли, або отримали летальні дози радіаційного опромінення", — зазначається в документі.

Водночас, через хибне припущення, що пожежники перебували поблизу енергоблоку ще до вибуху, американські розвідники зауважують, що "СРСР не спромігся евакуювати пожежників з летальної зони радіаційного опромінення навколо зруйнованої будівлі реактора, також вказує на жертви".