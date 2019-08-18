Могла би бути більшою, але мені вистачає. Я сформував собі матеріальну подушку, - Разумков про зарплату у Верховній Раді

Зарплата спікера в українському парламенті нового скликання становитиме близько 50 тис. грн на місяць, заявив в інтерв'ю НВ Дмитро Разумков - глави партії "Слуга народу", яка отримала більшість у Верховній Раді нового скликання, передає Цензор.НЕТ.

"Майбутній депутат парламенту буде отримувати зарплату в 36-37 тис. грн, з доплатами - до 50 тис. грн. Це справедливо?" - запитала журналістка.

"Якщо чесно, то ні, вона могла би бути більшою. Хоча це хороша зарплата на тлі мінімальної, але недостатня. Ми тільки йдемо до того, що є, наприклад, у європейських депутатів: гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж ... За 40 тис. грн не купиш 600-й Mercedes, але жити можна цілком гідно. Далі питання твоїх цінностей. Якщо ти корупціонер, тебе і мільйонні заробітки не зупинять", - відповів Разумков.

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На питання, скільки становитмиме зарплата спікера Ради, він сказав: "Не цікавився, але приблизно знаю, що десь під 50 тис. грн, і мені достатньо, я сформував собі матеріальну подушку за рахунок бізнесу".

"І переписали його на дружину?" - перепитала журналістка.

"І переписав на дружину, але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним з партнерів у нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде", - заявив глава партії "Слуга народу".

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