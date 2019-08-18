Якщо ми йдемо шляхом миру, то нам доведеться проводити амністію для окремих категорій найманців РФ, - Безсмертний

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми йдемо шляхом миру, амністію проводити доведеться, але тільки щодо окремих категорій обвинувачених", - пояснює політик.

"Загальної амністії Україна провести не може. Адже є військові злочини або злочини проти людяності, які не підпадають під амністію, не мають терміну давності. Покарання за такі злочини за будь-яких умов рано чи пізно настає", - говорить політик.

Безсмертний зазначає, що "відрізані кінцівки, прострелені коліна, тортури колючим дротом на горлі і на руках - злочинці, які вчинили такі злочини не підпадають під амністію за жодних умов, ніде в державах".

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"Про інших можемо говорити. Наприклад, батьків посадили в погріб. А сину сказали, що якщо він не візьме зброю і не піде служити, то їх вб’ють. Інший варіант, потрібно було вижити, їсти і пити, довелося взяти до рук зброю і піти, скажімо, в охоронці. Згадайте, навіть шуцманшафт батальйони ("охоронні команди", особливі підрозділи, каральні батальйони, що діяли під безпосереднім командуванням німців і разом з іншими німецькими частинами. Формувалися здебільшого з місцевого населення і військовополонених) не підпали під судовий Нюрнберзький процес. Тому все це речі, на які давним-давно у світі складені категорії", - говорить Безсмертний.

Політик упевнений, що в Україні ніхто не дозволить розширювати цей список. "Очевидно, що треба зараз думати, як проводити цю амністію", - зазначає він.