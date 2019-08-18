ДБР: Митника на Івано-Франківщині затримано за вимагання $2,5 тис. хабаря

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила пресслужба ДБР.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, викрили начальника одного з митних постів Івано-Франківської митниці ДФС України на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі $2,5 тис. за митне оформлення тканини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чиновник вимагав неправомірну вигоду від фізичних осіб-підприємців за нестворення штучних перешкод при розмитненні товарів, що ввозяться з країн ЄС, і встиг отримати $2 тис. за безперешкодне оформлення товару "тканина для виготовлення ролет".

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Правоохоронці затримали чиновника в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди. Йому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.