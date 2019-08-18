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18.08.19 12:56

Разумков: У багатьох питаннях не підтримую Супрун, але виділяю як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який найімовірніше стане спікером Верховної Ради, заявив, що незадоволений ходом медичної реформи і в багатьох питаннях не підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Разумков: У багатьох питаннях не підтримую Супрун, але виділяю як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в інтерв'ю "НВ".

На питання журналіста, які три завершені реформи він хотів би бачити підсумком своєї роботи в парламенті, Разумков відповів: "Це велика політична реформа, яка містить багато компонентів і антикорупція в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я незадоволений".

Він також додав, що в багатьох питаннях не підтримує Уляну Супрун, але виділяє як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів.

"А щодо усього іншого ... Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це явно не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи", - підсумував Разумков.

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