Адвокатка Матяш про утримання Гримчака в СІЗО: "Це є фактично викраденням людини"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявила адвокатка Гримчака Тетяна Матяш.

"Ми вважаємо що безпідставне взагалі саме обвинувачення, оскільки з підозри я не знаю, яким чином суддя встановила що вони обґрунтовано підозрюються. У підозрі не зазначено суму завданої шкоди, таким чином не відомо - можливо це перша частина 190-ї, можливо ні, оскільки немає потерпілого і немає шкоди. Яким чином обирали запобіжний захід і з чого виходили, призначаючи суму застави, взагалі не є зрозумілим. Тобто підозра є взагалі некоректною, неправильною і не може бути визнана судом як достатня підстава підозрювати особу", - сказала вона.

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Матяш також зазначила, що на сьогоднішній день набрала чинності і діє лише одна ухвала - щодо обрання запобіжного заходу Гримчаку Юрію Михайловичу, тобто "не тій особі, яку вона захищає".

"В СІЗО утримується Гримчак Юрій Миколайович. Ухвала про виправлення помилки не набрала чинності. Вона набере чинності тільки після того, як ми її оскаржимо, оскільки ми вважаємо що це не ухвала про виправлення помилки, а фактично нова ухвала... Тобто вони обрали запобіжний захід іншій людині а не тій яка зазначена в клопотанні. Це вже є порушенням самостійним. ", - додала вона.

За словами Матяш, вона вимагала випустити Гримчака з СІЗО, оскільки "це вже є незаконним триманням під вартою, навіть можна сказати - фактично викраденням людини".

"На що вони мені сказали, оскільки одна людина народилась в одному місці і в один день, то вони вважають що це та сама людина. Вони її випускати не будуть... і сказали звертатись до суду", - резюмувала вона.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.