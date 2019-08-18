Російські прикордонники затримали на кордоні Грузії і окупованої РФ Південної Осетії 8 жителів грузинських сіл

Сімох грузинських громадян затримали 17 серпня, коли вони піднялися на гору для здійснення молитви в місцевій церкві. Ще одного - затримали в цій же місцевості 18 серпня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Висловлюємо стурбованість у зв'язку з викраденням окупаційними силами в Шида Картлі місцевих жителів поблизу окупаційної лінії", - заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Грузії Володимир Константініді.

За його словами, "провокації і інциденти, що почастішали на окупаційної лінії, ще більше загострюють ситуацію безпеки".

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Крім того, як зазначив грузинський дипломат, "продовження окупаційними силами практики викрадання і незаконних затримань громадян Грузії є явною спробою дестабілізувати ситуацію".

Нагадаємо, 7 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії під приводом необхідності захисту громадян Росії (жителів Цхінвальського регіону, яким незаконно роздали громадянство Росії. - Ред.), окупували більшу частину Західної Грузії та наблизилися до Тбілісі на відстань у 30 кілометрів. Після міжнародного втручання російські війська були передислоковані в два грузинські регіони – до Абхазії та Цхінвальського регіону. Пізніше Росія визнала окуповані території незалежними, призначивши там свою маріонеткову владу. До сьогодні ці території (20% територій Грузії) перебувають під російською окупацією, що підтверджено і визнано міжнародною спільнотою. На окупованих територіях Грузії дислоковано до 10 тисяч російських військовослужбовців.

Унаслідок війни загинули 408 громадян Грузії, з них 170 військовослужбовців, 14 співробітників МВС, 224 цивільні особи. Кількість поранених і постраждалих становить 2232. Серед них 1045 військовослужбовців. Унаслідок війни до 30 тисяч осіб додалися до армії біженців, яких наразі в Грузії 263 598.

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Росія, як і раніше, не виконує жодне із зобов'язань, взятих у рамках міжнародної угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.