Чоловіка і жінку розстріляли в Чернігові, поліція затримала підозрюваних

Вбивство сталося ввечері в суботу, 17 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівщини.

Увечері в поліцію подзвонили місцеві жителі. Вони повідомили, що чули біля пішохідного мосту через р. Десна постріли. Поліція прибула на місце і виявила тіла чоловіка і жінки.

"По гарячих слідах поліція затримала двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належить вбитим особам. В ході обшуку у них було виявлено та вилучено зброю. Чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

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Відкрито два кримінальні провадження. Перше - за ч. 3 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Покарання за такий злочин - від 7 до 12 років позбавлення волі.

Друге провадження відкрито за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Максимальна санкція покарання - довічне позбавленням волі.