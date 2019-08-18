За фактом стрілянини по позашляховику на кордоні в Чернівецькій області розпочато службове розслідування, - ДПСУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Щоб службове розслідування, яке проводить Державна прикордонна служба, було об'єктивним і неупередженим, керівник відомства Сергій Дейнеко прийняв рішення про проведення такого розслідування, дав чіткі вказівки і сам особисто виїхав на ділянку, щоб встановити всі обставини", - зазначив Демченко.

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Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області українські прикордонники стріляниною по колесах зупинили автомобіль, який проривався в бік кордону з Румунією. На законну вимогу прикордонників транспортний засіб не зупинився. Засліпивши охоронців кордону фарами, водій направив автомобіль на прикордонний наряд, створивши явну загрозу життю і здоров'ю правоохоронців. Для припинення протиправних дій військовослужбовці зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря, проте це також не зупинило порушника. Після цього прикордонники застосували зброю в напрямку коліс транспортного засобу.

За кілька метрів машина зупинилася. Водій повідомив, що в салоні є поранений, який втрачає свідомість. Чоловіка негайно доставили в районну лікарню. Зазначається, що поранення виявилося важким.