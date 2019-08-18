"Євробляхери" провели в Запоріжжі автопробіг проти штрафів

Після закінчення автопробігу активісти записали відеозвернення з відповідними вимогами до президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Сьогодні всі власники авто на іноземній реєстрації опинилися в ситуації, коли за керування машинами передбачено штрафні санкції під час першої зупинки патрульною поліцією - 8500 гривень, у разі повторної зупинки - 17000 гривень плюс позбавлення прав, конфіскація авто. Також по лінії ДФС передбачено штрафи до 170 000 гривень. На сьогодні президент Зеленський озвучив, що нова Рада, що приступить до виконання своїх обов’язків із 29-го, негайно ухвалить закон, що відтермінує введення штрафних санкцій ще на три місяці. Але це відбудеться не раніше 30-го числа, а з 22-го почнуть набирати чинності штрафи і керувати авто вже не можна", - заявив організатор акції, керівник організації "АвтоЄвроСила Запоріжжя" Влад Погорєлов.

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Згідно з чинним законодавством, штрафні санкції проти тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією, мають почати діяти з 22 серпня.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм про посилення адміністративної відповідальності за порушення під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту.