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18.08.19 17:09

Новий уряд сформуємо за 2 дні, - Герус

Потенційних кандидатів на посади прем'єра та міністрів вже визначено.

Новий уряд сформуємо за 2 дні, - Герус

Про це в інтерв'ю виданню "Главком" заявив представник президента в Кабінеті Міністрів, обраний народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що нова Верховна Рада сформує нову виконавчу владу в перші ж дні своєї роботи. За його оцінками, на це вистачить двох днів.

"Два дні роботи нового парламенту, думаю, досить", - зазначив він. Водночас Герус додав, що ще не визначився, де саме хоче працювати - на посаді міністра або глави парламентського комітету з питань енергетики.

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Водночас представник президента в Кабміні заявив, що потенційних кандидатів на посади прем'єра і міністрів уже визначено.

"Є кандидати, але я не хочу називати прізвища, бо це стимулює занадто бурхливе обговорення, а воно не завжди конструктивне", - підкреслив Герус.

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