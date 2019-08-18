Політв'язні, які повернулися з російських катівень, не можуть отримати медичну допомогу: Харківська ОДА не створила комісію

Про це "Громадському радіо" розповів голова ГО "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" Ігор Котелянець, інформує Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував повернення додому політв'язня Володимира Присича, якого спочатку піддали тортурам в окупованому Криму, а потім відправили в колонію до Росії.

"Цього звільнення ми очікували, бо це було звільнення після закінчення терміну ув'язнення Володимира Присича, і ми знали, що приблизно 13 серпня його мають відпускати. Очікувалося, що потримають трохи довше в Міграційній службі, але цього не сталося і вже вчора він потрапив додому",- розповів Котелянець.

Він додав, що Присич забрав додому в Харківську область його брат.

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Котелянець зазначив, що у звільненого українця "поганий стан", і нагадав про те, що його піддавали тортурам і зараз у нього "спостерігають багато ускладнень зі здоров'ям".

"Для того, щоб він міг отримати реабілітацію, яка гарантована державою, наразі в Харкові відсутні такі можливості, бо Харківська ОДА мала створити комісію, яка призначає таку реабілітацію. Тобто Володимир має в цю комісію звернутися із заявою, і йому мають надати таку допомогу, але Харківська ОДА чомусь це питання саботує", - сказав Котелянець.

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За його словами, запит про створення комісії було подано в Харківську ОДА ще 2 тижні тому у зв'язку зі звільненням і поверненням на батьківщину політв'язня Олександра Стешенка. Але відповідь на нього досі не отримано.