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18.08.19 19:51

Глава британського Генштабу Картер застеріг світ від російських кіберманіпуляцій і дій найманців РФ в Африці

Глава Генштабу Великої Британії генерал Нік Картер вважає, що загроза з боку Росії матеріалізувалася швидше і яскравіше, ніж британська влада припускала у 2015 році, коли було опубліковано останній докладний звіт із питань оборони.

Глава британського Генштабу Картер застеріг світ від російських кіберманіпуляцій і дій найманців РФ в Африці

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle.

Картер вважає, що Росія "дуже вправна у використанні можливостей, які дуже легко заперечувати", в "маніпулюванні інформаційним середовищем і у викладі своєї версії правди".

"Я думаю, що вони також розумні, щоб змусити інші країни відчути, що Росія, можливо, вигідніший союзник або вдаліша ставка в плані їхньої підтримки, ніж Захід", - зазначив Картер.

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Глава Генштабу вважає, що західні країни мають розробити досконаліші методи захисту, зокрема Заходу необхідно вкладати більше коштів у контррозвідку.

На думку Картера, Велика Британія має посилити свою присутність в Африці, щоб не дозволити Росії взяти деякі регіони під свій контроль. "Росія намагається розширити зону свого впливу і на деякі частини Африки", - підкреслив він. Картер сподівається, що британські місії, націлені на надання військової допомоги, допоможуть країнам, що розвиваються, стати "більш орієнтованими на Захід, ніж, можливо, на групу Вагнера".

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