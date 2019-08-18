Ворог від початку доби 18 серпня 6 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Пищевика зі стрілецької зброї; поблизу Водяного з ручних протитанкових гранатометів; поруч із Лебединським зі стрілецької зброї; поблизу Талаківки зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: у районі Новолуганського - з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Луганського - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів".

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