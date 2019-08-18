На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета South China Morning Post із посиланням на організаторів.
Спочатку влада дала дозвіл на акцію лише в парку Вікторії, однак у підсумку демонстранти однаково пройшли міськими вулицями під дощем.
Наразі багато учасників демонстрації ще не розійшлися. Даних про масштабні сутички з поліцією наразі не надходило.
Водночас, за версією поліції, в парку Вікторії в неділю налічувалося 128 тис. демонстрантів.
Акції протесту в Гонконгу, що користується певною автономією, тривають вже кілька місяців. Спочатку їхньою метою було протистояння ініціативі, яка в разі реалізації дозволила б проводити екстрадицію людей в інші частини Китаю. Однак, як зазначають спостерігачі, з часом демонстранти стали привертати увагу до більш широкого спектру питань, пов'язаних із демократією.
У Пекіні неодноразово попереджали, що в разі великих заворушень готові вжити рішучих заходів.
Події в Гонконзі привернули увагу іноземних лідерів. Зокрема, нерідко щодо цієї теми висловлюється президент США Дональд Трамп.