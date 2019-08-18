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18.08.19 22:29

Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів РДА в шести областях

В онлайн-проекті команди президента України Володимира Зеленського LIFT відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях.

Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів РДА в шести областях

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці "Команда Зеленського" у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Нові вакансії в LIFT! Ми вже провели величезну роботу для пошуку крутих фахівців у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, і ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА!

Шукаємо розумних і цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях".

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