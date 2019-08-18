"Охоронна компанія не викликала пожежників", - власник одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Як повідомляє видання, про це йдеться в листі затриманого вчора правоохоронцями власника готелю Вадима Чорного на ім'я президента України, що є в розпорядженні редакції.

За словами бізнесмена, він уклав договір з охоронною фірмою "Карабінер", до пульта якої було підключено протипожежну систему. Вадим Чорний стверджує, що щомісяця оплачував послуги фірми і вчасно перевіряв справність системи. Незважаючи на все це, пожежники виїхали лише після дзвінка працівників готелю.

"Компанія не викликала пожежників. Коли поліцейські намагалися оглянути пульт "Карабінера", їх не пустили", - повідомляє Чорний.

Підприємець також вважає, що його затримання пов'язане винятково із заявою президента Володимира Зеленського про те, що відповідальність лежить на власнику готелю.

"Після двох діб без сну і доби без води слідчий намагався витрусити з мене хоч щось без обвинувачення. Бо у нього не було нічого, крім вашого поста і бажання вислужитися перед вами", - написав він президенту, додавши, що пожежні норми вкрай застаріли і їхнє виконання не гарантує безпеки.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.