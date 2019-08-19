У суді США озвучили деталі щодо звіту про переслідування Тимошенко урядом Януковича, - "Голос Америки"

Інформацію про замовника і платника розкрив Даг Шон, політолог Демократичної партії США, виступаючи в окружному суді Вашингтона як свідок у справі роботи на Україну колишнього радника Обами Грегорі Крейга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Шон заявив, що отримав першу виплату обсягом 150 тис. доларів від Фонду Пінчука і передав її юристам Skadden, а після того виплатами займався Манафорт.

Ексюриста Білого дому Грегорі Крейга звинувачують у наданні неправдивої інформації посадовим особам Мін'юсту США про його співпрацю з Полом Манафортом на користь уряду України. Судовий процес розпочався 15 серпня і очікується, що триватиме два тижні. Якщо Крейга визнають винним, йому може загрожувати до 5 років в'язниці і штраф у 250 тис. доларів.

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Сторона обвинувачення під час судового засідання в п'ятницю висловила припущення, що Крейг не зареєструвався як лобіст на користь іноземної організації, порушивши закон, щоб приховати роль Пінчука у звіті.

Прокурор заявив, що виплата від Пінчука була здійснена через офшорні рахунки Манафорта на Кіпрі.

Також Даг Шон заявив, що на запит Крейга у 2012 році про те, чи можна розкрити роль Пінчука і Шона у звіті, він відповів негативно.

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Шон заявив: "Мій клієнт в Україні, Віктор Пінчук, захотів, щоб я пошукав висококваліфікованого юриста, якого можна було б долучити до проєкту", - повідомив Шон, розповідаючи, як долучив Крейга до роботи на українських клієнтів, пише Politico.

Сторона захисту наголосила, що зі свідчень Шона випливає, що Крейг не прагнув отримати роботу від Манафорта і спочатку не знав про участь у проєкті цього політтехнолога.