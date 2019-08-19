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19.08.19 08:11

Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО. ВIДЕО

Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід одіозному відео-блогеру Артуру Сороченку, підозрюваному в хуліганстві. Увагу правоохоронців маловідомий власник Yuotube-каналу з Бердичева привернув після публікації відео, на якому він б'є в обличчя чоловіка, який повідомив, що брав участь в антитерористичній операції та воював проти росіян на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Vsim.ua.

Згідно з ухвалою суду, Сороченко може бути звільнений з-під варти після внесення 40 140 гривень застави.

Блогеру інкримінують ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Перебуваючи в залі судових засідань, Сороченко заявив, що нібито жалкує про вчинок, просить вибачення у воїнів АТО/ООС та їхніх матерів і підтримує територіальну цілісність України. Він також стверджував, що конфлікт із ветераном стався на побутовому, а не на ідеологічному ґрунті.

На засідання суду і під будівлю суду прийшли місцеві активісти.

Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО 01
Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, затримали спецпризначенці в Миколаєві. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.

Після публікації скандального відео було зареєстровано кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що злочин було скоєно в Хмельницькому.

Потерпілий брав участь в АТО в лавах одного з батальйонів територіальної оборони і вже демобілізувався. За його словами, Сороченко напав на нього на початку липня. У поліцію чоловік не звертався, але після затримання підозрюваного все-таки написав заяву.

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