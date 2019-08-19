Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Vsim.ua.
Згідно з ухвалою суду, Сороченко може бути звільнений з-під варти після внесення 40 140 гривень застави.
Блогеру інкримінують ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Перебуваючи в залі судових засідань, Сороченко заявив, що нібито жалкує про вчинок, просить вибачення у воїнів АТО/ООС та їхніх матерів і підтримує територіальну цілісність України. Він також стверджував, що конфлікт із ветераном стався на побутовому, а не на ідеологічному ґрунті.
На засідання суду і під будівлю суду прийшли місцеві активісти.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.
Після публікації скандального відео було зареєстровано кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що злочин було скоєно в Хмельницькому.
Потерпілий брав участь в АТО в лавах одного з батальйонів територіальної оборони і вже демобілізувався. За його словами, Сороченко напав на нього на початку липня. У поліцію чоловік не звертався, але після затримання підозрюваного все-таки написав заяву.