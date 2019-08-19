З екопарку в Харкові втекла зебра - мешканців міста просять не ловити її самостійно

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "UA Новини" із посиланням на представника комплексу Олексія Костюченка.

За його словами, зебра втекла, коли її переводили в новий вольєр: тварину вивели за допомогою шлейки в супроводі наглядачів, але їй вдалося втекти.

Зебру шукають 20 працівників екопарку, охорона і волонтери. Також до пошуків залучили коней і квадрокоптер.

В екопарку зауважили - якщо ви побачили зебру, то не намагайтеся впіймати її самостійно, а зверніться в комплекс.

Як зазначає видання, три тижні тому з екопарку втекли дві мавпи. Їх спіймали на окружній дорозі.

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