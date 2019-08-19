У Європарламенті закликали заборонити трофейне полювання

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Євродепутати та екологи написали відкритого листа й оприлюднили його 18 серпня в Женеві на Всесвітній конференції зі збереження рідкісних видів тварин.

Автори листа закликали внести зміни до Конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Під час обговорення цієї теми екологи попередили про безпрецедентне скорочення кількості видів на планеті.

Нелегальна торгівля тваринами є однією з причин вимирання видів. Понад 50 євродепутатів і екологи нагадали, що заборона на торгівлю тваринами з Конвенції не поширюється на трофейне полювання.

Автори звернення зазначили, що трофейне полювання є очевидно комерційним явищем з "багатомільйонним обігом", тому цю лазівку треба усунути.

Так, зокрема, в низці країн Африки дозволено трофейне полювання на слонів, носорогів, левів тощо. Місцева влада відповідає на критику тим, що від такого полювання країни отримують кошти, які потім інвестують у проєкти із захисту тварин.

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