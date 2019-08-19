Один військовослужбовець Нацгвардії загинув, ще троє поранені через порушення заходів безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами в районі проведення ООС, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.
Надзвичайна подія сталася через порушення заходів безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами.
Повідомляється, що пораненим було надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.
Правоохоронними органами зі складу Об'єднаних сил на місці події проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин і причин загибелі одного і поранення трьох військовослужбовців Національної гвардії України.
"Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", - зазначено в повідомленні.