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19.08.19 07:36

Один військовослужбовець Нацгвардії загинув, ще троє поранені через порушення заходів безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами в районі проведення ООС, - штаб

18 серпня 2019 року близько 18:00 у районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії України загинув 1 військовослужбовець і 3 зазнали поранень середньої і легкої тяжкості.

Один військовослужбовець Нацгвардії загинув, ще троє поранені через порушення заходів безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами в районі проведення ООС, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.

Надзвичайна подія сталася через порушення заходів безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами.

Повідомляється, що пораненим було надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.

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Правоохоронними органами зі складу Об'єднаних сил на місці події проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин і причин загибелі одного і поранення трьох військовослужбовців Національної гвардії України.

"Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", - зазначено в повідомленні.

Один військовослужбовець Нацгвардії загинув, ще троє поранені через порушення заходів безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами в районі проведення ООС, - штаб 01

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