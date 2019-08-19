Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Пищевика - зі стрілецької зброї;

- двічі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- тричі поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї;

- двічі поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;

- двічі неподалік Павлополя - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу н.п. Піски - з ручних протитанкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- у районі Новолуганського - з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

Від початку поточної доби противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- у районі Водяного - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.