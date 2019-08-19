Після пожежі в "Токіо Стар" в Одесі поліція затримала ще трьох осіб, зокрема управительку іншого готелю, - "Думская"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

"У слідчих діях бере участь СБУ. У "Токіо" вилучили документи, гроші з сейфа на ресепшені, обшукали номери. Також обшукали апартаменти, що належать Вадиму, - повідомило джерело видання з-поміж співробітників готелю. - У "Зірці" обшуки, наскільки мені відомо, ще тривають. Затримано управительку "Зірки" Валентину Іванівну і двох техніків, які займалися проводкою і дрібним ремонтом".

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Працівники згорілого готелю кажуть, що пожежа почалася внизу, в приміщенні пральні, і за лічені хвилини розповсюдилася до верхнього поверху. З можливих причин, крім замикання, називають неякісний ремонт (за кілька днів до пожежі в районі пральні працювали з проводкою), і ненавмисні підпал.

"У нас у готелі є маленькі кімнати без вікон. Палити заборонено, але були порушення цієї заборони. Від чого точно загорілося, ніхто поки не каже", - сказав співрозмовник видання.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.