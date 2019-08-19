Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 248 осіб через відсутність документів. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Під час здійснення контрольно-перевірочних заходів прикордонниками в контрольних пунктах в’їзду-виїзду виявлено 29 паспортних документів України з ознаками часткової підробки.
Загалом за вказаний період лінію розмежування перетнули 286,5 тисячі громадян і 34,6 тисячі транспортних засобів.
26 осіб були викриті в перетині кордону з Росією в пунктах пропуску, які не працюють, на неконтрольованій ділянці кордону.
"Щодо них, а також стосовно двох іноземців, які порушили правила перебування в Україні, складено протоколи про адміністративні правопорушення", - зазначили в штабі ООС.