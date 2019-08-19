Противник навмисне затягує демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, оприлюдненому пресцентром ОС у Facebook.
"Українська сторона СЦКК повідомляє, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого моста в Станиці Луганській, українська сторона готова провести дзеркально демонтаж фортифікаційних споруд.
Проте з боку тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про ухвалене рішення продовження робіт на протилежному боці до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи", - йдеться в повідомленні.
У СЦКК наголосили, що "дії противника свідчать про умисний зрив запланованих заходів".
"Зауважимо, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська", - йдеться в повідомленні.