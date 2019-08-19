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19.08.19 09:03

Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші". ВIДЕО

Агент російської військової розвідки Олексій Лазаренко працював на одному зі стратегічних підприємств України "МіГремонт".

Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші". ВIДЕО

Як повідомляється в сюжеті ТСН, на флешці в уже затриманого шпигуна були фотографії ударних українських винищувачів, передає Цензор.НЕТ.

Носій інформації знайшли під час обшуку в Олексія Лазаренка в його брудних шкарпетках. Протягом п'яти років шпигун працював на ворога в прямому доступі до українських військових таємниць. "Для того, щоб моя родина не бідувала, я і вліз в це гімно, зв'язався з цими людьми", - розповів затриманий Лазаренко.

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У жовтні 2018 року на Вінниччині за загадкових обставин розбився літак "Су-27". Тоді загинули обидва пілоти вищого класу - українець Іван Петренко та американець Сет Неринг. Літак щойно пройшов модернізацію на заводі "МіГремонт" у Запоріжжі. На той момент українська контррозвідка вже знала, що на цьому підприємстві, яке ремонтувало літак перед роковим польотом, працює російський агент. Його затримали лише влітку 2019-го на кордоні з Росією. Олексій Лазаренко продавав оборонні секрети. До куратора їхав з новою порцією інформації про свій завод. На диску були літаки в цехах, ремонтна документація та інші секрети українського авіапрому. Все це агент віз офіцеру Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії Сергію Казачкову.

Артем Шарлай - відомий у Запоріжжі антимайданівець. Саме він порекомендував співробітникам ГРУ Олексія агентом. Доступ до бойових літаків, проросійські погляди і бажання заробити в будь-який спосіб - чи може бути краща рекомендація для зрадника. За продаж авіасекретів російська розвідка стабільно платила в доларах. Щоразу з Росії Олексій повертався додому з новенькими зеленими купюрами. Заохочували його до співпраці не лише пряником, а й батогом - залякували, аби не здав своїх московських босів. "Вони натякали, що це може погано для моєї родини закінчитися. Єдине, про що я прошу, щоб моїй родині нічого поганого не зробили, бо я не зможу це собі вибачити, якщо таке буде", - сказав агент ГРУ.

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Для кодування повідомлень ГРУвці видали ноутбук із шифрувальною програмою та два телефони-привиди, які неможливо відстежити в мережі. Під час відправлення інформації телефон змінює унікальний ідентифікаційний номер, а за зміни IMEI в мережі сім-карту можна не побачити. Щоразу це як абсолютно новий пристрій.

Авіазавод "МіГремонт" має стратегічне значення для України. Тут ставлять на крило штурмовики четвертого покоління "Су-27", один з яких неочікувано впав під час міжнародних навчань. Кожен з цих літаків для України - на вагу золота. На борту встановлена система супутникової навігації українського виробництва. На екран виводяться всі дані про літак, включно із його озброєнням. У противника такої системи немає. Детальні фото нової навігаційної системи співробітник заводу давно вже продав росіянам. Агент емоційно переконує - диверсійних завдань не отримував. "Я не передавав інформацію, яка б зашкодила нашим людям. Я жодних бомб не закладав. Я нікого не стріляв", - сказав він.

Про те, що падіння українського літака під час міжнародних повітряних маневрів не було результатом диверсії, переконані й на авіазаводі. Утім, військові слідчі досі не дійшли висновку, чому першокласний літак під керуванням двох майстрів вищого пілотажу раптово пішов у піке і врізався в землю на очах у союзників.

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