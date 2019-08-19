Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші". ВIДЕО

Як повідомляється в сюжеті ТСН, на флешці в уже затриманого шпигуна були фотографії ударних українських винищувачів, передає Цензор.НЕТ.

Носій інформації знайшли під час обшуку в Олексія Лазаренка в його брудних шкарпетках. Протягом п'яти років шпигун працював на ворога в прямому доступі до українських військових таємниць. "Для того, щоб моя родина не бідувала, я і вліз в це гімно, зв'язався з цими людьми", - розповів затриманий Лазаренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові. ФОТО

У жовтні 2018 року на Вінниччині за загадкових обставин розбився літак "Су-27". Тоді загинули обидва пілоти вищого класу - українець Іван Петренко та американець Сет Неринг. Літак щойно пройшов модернізацію на заводі "МіГремонт" у Запоріжжі. На той момент українська контррозвідка вже знала, що на цьому підприємстві, яке ремонтувало літак перед роковим польотом, працює російський агент. Його затримали лише влітку 2019-го на кордоні з Росією. Олексій Лазаренко продавав оборонні секрети. До куратора їхав з новою порцією інформації про свій завод. На диску були літаки в цехах, ремонтна документація та інші секрети українського авіапрому. Все це агент віз офіцеру Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії Сергію Казачкову.

Артем Шарлай - відомий у Запоріжжі антимайданівець. Саме він порекомендував співробітникам ГРУ Олексія агентом. Доступ до бойових літаків, проросійські погляди і бажання заробити в будь-який спосіб - чи може бути краща рекомендація для зрадника. За продаж авіасекретів російська розвідка стабільно платила в доларах. Щоразу з Росії Олексій повертався додому з новенькими зеленими купюрами. Заохочували його до співпраці не лише пряником, а й батогом - залякували, аби не здав своїх московських босів. "Вони натякали, що це може погано для моєї родини закінчитися. Єдине, про що я прошу, щоб моїй родині нічого поганого не зробили, бо я не зможу це собі вибачити, якщо таке буде", - сказав агент ГРУ.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ викрила шпигунську діяльність полковника ФСБ РФ Горохова. ФОТО

Для кодування повідомлень ГРУвці видали ноутбук із шифрувальною програмою та два телефони-привиди, які неможливо відстежити в мережі. Під час відправлення інформації телефон змінює унікальний ідентифікаційний номер, а за зміни IMEI в мережі сім-карту можна не побачити. Щоразу це як абсолютно новий пристрій.

Авіазавод "МіГремонт" має стратегічне значення для України. Тут ставлять на крило штурмовики четвертого покоління "Су-27", один з яких неочікувано впав під час міжнародних навчань. Кожен з цих літаків для України - на вагу золота. На борту встановлена система супутникової навігації українського виробництва. На екран виводяться всі дані про літак, включно із його озброєнням. У противника такої системи немає. Детальні фото нової навігаційної системи співробітник заводу давно вже продав росіянам. Агент емоційно переконує - диверсійних завдань не отримував. "Я не передавав інформацію, яка б зашкодила нашим людям. Я жодних бомб не закладав. Я нікого не стріляв", - сказав він.

Про те, що падіння українського літака під час міжнародних повітряних маневрів не було результатом диверсії, переконані й на авіазаводі. Утім, військові слідчі досі не дійшли висновку, чому першокласний літак під керуванням двох майстрів вищого пілотажу раптово пішов у піке і врізався в землю на очах у союзників.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ припинила діяльність агента ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТО