Варфоломій наполягає на якнайшвидшій ліквідації Київської патріархії, - Філарет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю 112.ua розповів патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

"Чому митрополит Епіфаній (предстоятель ПЦУ, - ред.) створив ліквідаційну комісію? Тому що патріарх Варфоломій (Константинопольський патріарх, - ред.) наполягає на якнайшвидшій ліквідації Київської патріархії. І тому, виконуючи прохання Вселенського патріарха, митрополит Епіфаній створив незаконну ліквідаційну комісію", - зазначив патріарх.

За словами предстоятеля УПЦ КП, питання про прискорення ліквідації Київської патріархії порушувалося і в ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з патріархом Варфоломієм у Стамбулі.

"Президент сказав, що він не буде втручатися у внутрішні справи церкви, а буде ставитися однаково до всіх церков, в тому числі і до Київського патріархату. І ми вдячні Володимиру Олександровичу за те, що він займає принципову позицію", - зазначив патріарх Філарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вселенський патріарх Варфоломій запевнив Зеленського, що Константинополь не втручатиметься у внутрішні справи ПЦУ

Водночас ієрарх УПЦ КП заявив, що патріарх Варфоломій планує розширювати паству за рахунок парафій Православної церкви України.

"У Туреччині Константинопольський патріархат має всього 6-10 тисяч вірян. І тому йому (патріарху Варфоломію, - ред.) треба розширити паству. Тому він не поступається своїми єпархіями у північних областях Греції (Елладська православна церква), острови належать теж йому, хоч це інша держава. Йому належать всі грецькі парафії за межами своєї держави. І мрія Вселенського патріарха - щоб всі православні емігранти належали не до своїх церков, а належали до Вселенського патріархату. Тому він (патріарх Варфоломій, - ред.) хоче, щоб наші українські парафії належали йому, і він це прописав у Томосі. Нас це не задовольняє", - підсумував патріарх Філарет.

Нагадаємо, що на Помісному Соборі у Києві, який був проведений під головуванням почесного патріарха Філарета Українська православна церква Київського патріархату вирішила скасувати постанову архієрейського собору від 15 грудня 2018 року.

Також у постанові стверджується, що УПЦ КП зареєстрована державним органом і продовжує своє існування. Главою релігійної структури, згідно з документом, продовжує бути патріарх Філарет довічно.

31 липня у Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська православна церква Київського патріархату припинило свою діяльність шляхом приєднання до Православної церкви України.

Патріарх Філарет звернувся до Міністерства юстиції та президента України Володимира Зеленського з проханням продовжити реєстрацію і захистити права вірян УПЦ КП.