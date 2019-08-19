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19.08.19 09:40

Туристична компанія Латвії прибрала зі своєї реклами карту з "російським" Кримом, - посольство

Туристична компанія Латвії прибрала зі своєї реклами карту, на якій Крим позначений як територія Росії.

Туристична компанія Латвії прибрала зі своєї реклами карту з "російським" Кримом, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook сповідомляє посольство України в Латвії.

"Завдяки спільній налагодженій взаємодії Посольства з українськими активістами Координаційної ради при ПУ вдалося нейтралізувати поширення в соціальних мережах мапи з некоректним зображенням України, де Крим був відзначений як російська територія.
Таке зображення використовувалось як рекламний продукт однієї із туристичних компаній Латвії", - йдеться в повідомленні .

Посольство оперативно відреагувало на отриману від члена української громади інформацію, в результаті проведеної Посольством роботи некоректне зображення українського Криму було вилучено із сайту туристичної компанії.

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"Посольство висловлює вдячність українській громаді, членам Координаційної ради при ПУ за небайдужість і підтримку територіальної цілісності України!" - підсумували у відомстві.

Туристична компанія Латвії прибрала зі своєї реклами карту з російським Кримом, - посольство 01

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