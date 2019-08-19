Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 30 осіб, під час пожеж - 25, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Упродовж тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинули 9 осіб і постраждали 10.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 268 надзвичайних подій, у результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 76 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 850 пожеж, врятовано на пожежах 21 особу і не допущено знищення вогнем 400 будинків, 37 од. техніки. На пожежах загинуло 25 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 227 тис. грн.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 235 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 440 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 30 осіб.